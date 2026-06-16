Стоматолог Обушенков объяснил, почему рот может стать причиной головных болей

Дисфункция ВНЧС является одной из распространённых причин подобных состояний. Факторы риска включают хронический стресс, бруксизм, привычку сильно сжимать челюсти и неправильный прикус. Если головная боль усиливается при жевании, сопровождается дискомфортом в области челюсти или щелчками при открытии рта, стоит обратиться не только к неврологу, но и к стоматологу-гнатологу.