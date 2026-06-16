Стоматолог Обушенков объяснил, почему рот может стать причиной головных болей

Хронические головные боли иногда могут быть связаны не с неврологическими проблемами, а с состоянием полости рта. Об этом сообщил врач-стоматолог Максим Обушенков в беседе с РИАМО.
Многие пациенты годами проходят обследования у неврологов, пытаясь выявить причину хронических головных болей. Проблема может быть связана с неправильным прикусом, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) или воспалением зубов.
Он отметил, что при неправильном прикусе жевательные мышцы работают неравномерно: одни перенапрягаются, а другие остаются расслабленными. Это вызывает гипертонус мышц, спазмы сосудов и может сдавливать нервные окончания, что провоцирует головную боль напряжения.
Дисфункция ВНЧС является одной из распространённых причин подобных состояний. Факторы риска включают хронический стресс, бруксизм, привычку сильно сжимать челюсти и неправильный прикус. Если головная боль усиливается при жевании, сопровождается дискомфортом в области челюсти или щелчками при открытии рта, стоит обратиться не только к неврологу, но и к стоматологу-гнатологу.
Запущенный кариес, пульпит и периодонтит также могут вызывать сильные боли из-за воспаления тройничного нерва. Иногда пациенты ошибочно принимают такую боль за мигрень, хотя настоящая причина — воспаление в зубе.
Для снижения риска стоматологических проблем важна качественная ежедневная гигиена полости рта. Это включает использование не только зубной щетки и пасты, но и дополнительных средств ухода: ирригаторов, монопучковых щеток и современных реминерализующих составов, заключил специалист.