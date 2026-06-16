В Красноярске построят шесть новых площадок для выгула собак

Верещагин отметил, что всего в городе есть больше 30 оборудованных мест для выгула питомцев. Тем не менее, на встречах с жителям он регулярно слышит жалобы на их нехватку. Практику создания площадок в микрорайонах обещают продолжать, насколько позволит бюджет.