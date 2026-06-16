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В Красноярске построят шесть новых площадок для выгула собак

В Красноярске до конца сезона появится шесть оборудованных мест для выгула собак.

В Красноярске до конца сезона появится шесть оборудованных мест для выгула собак. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.

Две площадки, в сквере Энтузиастов и в новом пространстве на Ломоносова, уже строят. Для четырех начали искать подрядчика. Планируется, что места оборудуют на улицах Петрушина и Ястынской. Для двух оставшихся площадок территорию пока уточняют — необходимо учесть санитарные норм и пожелания горожан.

На все работы из бюджета готовы выделить до 11 миллионов рублей. Для собак закупят горки с резиновым покрытием, тоннели, барьеры и слаломы.

Верещагин отметил, что всего в городе есть больше 30 оборудованных мест для выгула питомцев. Тем не менее, на встречах с жителям он регулярно слышит жалобы на их нехватку. Практику создания площадок в микрорайонах обещают продолжать, насколько позволит бюджет.

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