В Красноярске построят шесть новых площадок для выгула собак

В Красноярске до конца сезона появится шесть оборудованных мест для выгула собак. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
Две площадки, в сквере Энтузиастов и в новом пространстве на Ломоносова, уже строят. Для четырех начали искать подрядчика. Планируется, что места оборудуют на улицах Петрушина и Ястынской. Для двух оставшихся площадок территорию пока уточняют — необходимо учесть санитарные норм и пожелания горожан.
На все работы из бюджета готовы выделить до 11 миллионов рублей. Для собак закупят горки с резиновым покрытием, тоннели, барьеры и слаломы.
Верещагин отметил, что всего в городе есть больше 30 оборудованных мест для выгула питомцев. Тем не менее, на встречах с жителям он регулярно слышит жалобы на их нехватку. Практику создания площадок в микрорайонах обещают продолжать, насколько позволит бюджет.
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