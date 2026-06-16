Движение транспорта временно закрыли на юго-востоке Москвы после пожара на НПЗ

На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение на нескольких съездах с МКАД после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Ограничения введены на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня, на съездах с внутренней и внешней сторон кольцевой дороги на улицу Верхние Поля, а также на съездах с улицы Верхние Поля на Чагинскую и с улицы Марьинский Парк на Верхние Поля.
Продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания.
Об атаке беспилотников ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.