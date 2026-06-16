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Движение транспорта временно закрыли на юго-востоке Москвы после пожара на НПЗ

На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение на нескольких съездах с МКАД после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод.

На юго-востоке Москвы временно перекрыли движение на нескольких съездах с МКАД после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Ограничения введены на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня, на съездах с внутренней и внешней сторон кольцевой дороги на улицу Верхние Поля, а также на съездах с улицы Верхние Поля на Чагинскую и с улицы Марьинский Парк на Верхние Поля.

Ранее в столичном управлении МЧС сообщили, что пожар на территории Московского НПЗ, возникший после атаки БПЛА, удалось оперативно локализовать.

Продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания.

Об атаке беспилотников ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

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