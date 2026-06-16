Горячую воду дончанам пообещали вернуть 19 июня

Кроме того, губернатор сообщил о следующих проблемах с водоснабжением в регионе: в посёлке Зимовники водоснабжение прервано из‑за удара молнии в трансформаторную подстанцию; восстановление запланировано к 16 июня, а в Волгодонске проводятся гидравлические испытания, в связи с чем подача воды ограничена — работы завершатся к 19 июня.