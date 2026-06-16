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Горячую воду дончанам пообещали вернуть 19 июня

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, подача горячей воды жителям Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов Ростова‑на‑Дону, где произошли аварии из‑за прорывов на изношенных теплосетях, будет восстановлена 19 июня. Глава региона взял ситуацию на контроль и предупредил о возможности применения штрафных санкций за срыв установленных сроков.

В тех же районах, но в домах, где отключение горячей воды проводилось в рамках плановых профилактических работ, ресурс вернут 6 июля — в соответствии с первоначальным графиком.

Кроме того, губернатор сообщил о следующих проблемах с водоснабжением в регионе: в посёлке Зимовники водоснабжение прервано из‑за удара молнии в трансформаторную подстанцию; восстановление запланировано к 16 июня, а в Волгодонске проводятся гидравлические испытания, в связи с чем подача воды ограничена — работы завершатся к 19 июня.

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