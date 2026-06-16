Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей Алматы проверяют по новой схеме

Полиция Алматы назвала принцип «бутылочного горлышка» одним из самых эффективных способов профилактики нарушений на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

В Алматы продолжают применять фильтрационные посты, известные среди сотрудников полиции как принцип «бутылочного горлышка». Метод предусматривает искусственное сужение транспортного потока, что позволяет контролировать ситуацию на дороге без опасных погонь и резких маневров. При таком подходе автомобили не останавливают массово.

Сотрудники полиции сначала визуально оценивают водителей и транспортные средства, а проверку проводят выборочно. Начальник управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что главная задача таких постов — профилактика нарушений.

«Фильтрационные посты — это эффективная профилактическая мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. Такой подход позволяет регулировать транспортный поток и дает возможность сотрудникам полиции визуально оценивать состояние водителей и транспортных средств», — подчеркнул он.

По словам Тасыбаева, особое внимание уделяется выявлению водителей, которые могут представлять опасность для других участников движения. Речь идет о людях в состоянии опьянения, автомобилистах без документов и тех, кто управляет технически неисправным транспортом.

«Главная цель — не наказание, а предупреждение правонарушений. Мы стараемся не допустить, чтобы опасный водитель продолжил движение и создал угрозу для других участников дорожного движения», — отметил Абдинур Тасыбаев.

В полиции подчеркивают, что фильтрационные посты не являются карательной мерой. Их основная цель — повысить безопасность на дорогах и предотвратить возможные нарушения.

По данным ведомства, этот метод уже доказал свою эффективность и остается одним из ключевых элементов работы полиции в мегаполисе.