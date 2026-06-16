Водителей Алматы проверяют по новой схеме

В Алматы продолжают применять фильтрационные посты, известные среди сотрудников полиции как принцип «бутылочного горлышка». Метод предусматривает искусственное сужение транспортного потока, что позволяет контролировать ситуацию на дороге без опасных погонь и резких маневров. При таком подходе автомобили не останавливают массово.
Сотрудники полиции сначала визуально оценивают водителей и транспортные средства, а проверку проводят выборочно. Начальник управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что главная задача таких постов — профилактика нарушений.
«Фильтрационные посты — это эффективная профилактическая мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. Такой подход позволяет регулировать транспортный поток и дает возможность сотрудникам полиции визуально оценивать состояние водителей и транспортных средств», — подчеркнул он.
По словам Тасыбаева, особое внимание уделяется выявлению водителей, которые могут представлять опасность для других участников движения. Речь идет о людях в состоянии опьянения, автомобилистах без документов и тех, кто управляет технически неисправным транспортом.
«Главная цель — не наказание, а предупреждение правонарушений. Мы стараемся не допустить, чтобы опасный водитель продолжил движение и создал угрозу для других участников дорожного движения», — отметил Абдинур Тасыбаев.
В полиции подчеркивают, что фильтрационные посты не являются карательной мерой. Их основная цель — повысить безопасность на дорогах и предотвратить возможные нарушения.
По данным ведомства, этот метод уже доказал свою эффективность и остается одним из ключевых элементов работы полиции в мегаполисе.