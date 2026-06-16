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«Дети сбросили с 11 этажа»: полиция озвучила новые детали инцидента с велосипедом в Астане

В Департаменте полиции Астаны раскрыли детали падения велосипеда с высоты в одном из ЖК. Стало известно, как наказали виновных, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Вчера мы писали, что в Астане камеры видеонаблюдения зафиксировали опасный инцидент, в котором чудом не пострадал маленький ребенок — он буквально за несколько секунд покинул место, куда с высоты 11-го этажа упал велосипед.

Сегодня в пресс-службе столичного департамента полиции раскрыли подробности случившегося. Как выяснилось, к опасной выходке в одном из жилых комплексов столицы причастны несколько несовершеннолетних.

«Трое детей обнаружили во дворе велосипед, катались на нем, а затем решили поднять его на 11-й этаж. Находясь в подъезде, они вынесли велосипед на общий балкон и сбросили вниз», — рассказали в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к административной ответственности привлечен родитель ребенка, непосредственно сбросившего велосипед.

Со всеми детьми и их законными представителями проведены профилактические беседы.