«Дети сбросили с 11 этажа»: полиция озвучила новые детали инцидента с велосипедом в Астане

Вчера мы писали, что в Астане камеры видеонаблюдения зафиксировали опасный инцидент, в котором чудом не пострадал маленький ребенок — он буквально за несколько секунд покинул место, куда с высоты 11-го этажа упал велосипед.
Сегодня в пресс-службе столичного департамента полиции раскрыли подробности случившегося. Как выяснилось, к опасной выходке в одном из жилых комплексов столицы причастны несколько несовершеннолетних.
«Трое детей обнаружили во дворе велосипед, катались на нем, а затем решили поднять его на 11-й этаж. Находясь в подъезде, они вынесли велосипед на общий балкон и сбросили вниз», — рассказали в полиции.
В результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к административной ответственности привлечен родитель ребенка, непосредственно сбросившего велосипед.
Со всеми детьми и их законными представителями проведены профилактические беседы.