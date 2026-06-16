Нарушения при распределении сельхозземель в Павлодарской области

«Прокуратурой города Экибастуз выявлены нарушения при проведении конкурса по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что отдельные участники конкурса представили недостоверные сведения о наличии сельскохозяйственной техники и квалифицированных специалистов, что повлияло на результаты оценки конкурсных заявок», — говорится в сообщении во вторник.