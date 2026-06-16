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Нарушения при распределении сельхозземель в Павлодарской области

Павлодар. 16 июня. КазТАГ — В Экибастузе выявлено, что отдельные участники представили недостоверные сведения о наличии сельхозтехники и квалифицированных специалистов, что повлияло на результаты оценки конкурсных заявок, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Reuters

«Прокуратурой города Экибастуз выявлены нарушения при проведении конкурса по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что отдельные участники конкурса представили недостоверные сведения о наличии сельскохозяйственной техники и квалифицированных специалистов, что повлияло на результаты оценки конкурсных заявок», — говорится в сообщении во вторник.

При анализе итогов конкурса установлены нарушения по четырем лотам, в результате чего земельные участки общей площадью более 2 тыс. га были распределены с отклонениями от установленных требований.

Выяснилось, что два крестьянских хозяйства указали в конкурсной документации одну и ту же сельскохозяйственную технику и одинаковые сведения о трудовых ресурсах.

По данным ведомства, земельная комиссия отменила результаты конкурса по указанным лотам, а участки были повторно выставлены на конкурс.