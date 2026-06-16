Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в пригороде Воронежа

Гусев: ПВО ликвидировала еще один летевший на Воронеж беспилотник.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Ещё один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа утром во вторник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Ранее губернатор сообщил, что в небе над Воронежской областью были уничтожены 19 БПЛА. Обломками был незначительно повреждён легковой автомобиль.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше