Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА в пригороде Воронежа

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Ещё один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа утром во вторник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее губернатор сообщил, что в небе над Воронежской областью были уничтожены 19 БПЛА. Обломками был незначительно повреждён легковой автомобиль.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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