Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковка во дворах в Казахстане: в МВД дали официальное разъяснение

Министерство внутренних дел дало официальное разъяснение касательно парковки на придомовых территориях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Как отметили в МВД, в социальных сетях распространяется информация о введении с 1 июля 2026 года норм, запрещающих стоянку транспортных средств на придомовых территориях. Однако изменения в Правила дорожного движения в этой части не вносились, подчеркнули в ведомстве.

«Требования к остановке и стоянке транспортных средств остаются прежними. В то же время отмечаем, что запреты на стоянку и остановку транспортных средств на клумбах, газонах, детской и спортивной площадках являются действующими нормами ПДД», — сообщили в МВД.

Также в полиции призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также проявлять взаимное уважение и ответственность.

«Особое внимание обращаем на необходимость обеспечения безопасности детей. Родителям и законным представителям рекомендуется усилить контроль за их поведением, регулярно разъяснять правила безопасного поведения на улице и недопустимость игр на проезжей части, вблизи дорог и иных местах, представляющих опасность для жизни и здоровья. Только совместными усилиями возможно обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия», — отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

Ранее в Казахстане опровергли информацию о запрете парковки автомобилей возле жилых домов с 1 июля. В Минпромышленности разъяснили, что новые правила не вводят таких ограничений. В министерстве подчеркнули, что речь идет именно о складировании и длительном хранении имущества на территориях общего пользования, а не о запрете парковки автомобилей на предусмотренных для этого местах.