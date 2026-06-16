Парковка во дворах в Казахстане: в МВД дали официальное разъяснение

Как отметили в МВД, в социальных сетях распространяется информация о введении с 1 июля 2026 года норм, запрещающих стоянку транспортных средств на придомовых территориях. Однако изменения в Правила дорожного движения в этой части не вносились, подчеркнули в ведомстве.
«Требования к остановке и стоянке транспортных средств остаются прежними. В то же время отмечаем, что запреты на стоянку и остановку транспортных средств на клумбах, газонах, детской и спортивной площадках являются действующими нормами ПДД», — сообщили в МВД.
Также в полиции призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также проявлять взаимное уважение и ответственность.
«Особое внимание обращаем на необходимость обеспечения безопасности детей. Родителям и законным представителям рекомендуется усилить контроль за их поведением, регулярно разъяснять правила безопасного поведения на улице и недопустимость игр на проезжей части, вблизи дорог и иных местах, представляющих опасность для жизни и здоровья. Только совместными усилиями возможно обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия», — отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.
Ранее в Казахстане опровергли информацию о запрете парковки автомобилей возле жилых домов с 1 июля. В Минпромышленности разъяснили, что новые правила не вводят таких ограничений. В министерстве подчеркнули, что речь идет именно о складировании и длительном хранении имущества на территориях общего пользования, а не о запрете парковки автомобилей на предусмотренных для этого местах.