Парковка во дворах в Казахстане: в МВД дали официальное разъяснение

Ранее в Казахстане опровергли информацию о запрете парковки автомобилей возле жилых домов с 1 июля. В Минпромышленности разъяснили, что новые правила не вводят таких ограничений. В министерстве подчеркнули, что речь идет именно о складировании и длительном хранении имущества на территориях общего пользования, а не о запрете парковки автомобилей на предусмотренных для этого местах.