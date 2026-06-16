Хабаровский край подписал соглашение в сфере туризма с двумя регионами

На форуме регион отметил еще одно достижение. Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» занял первое место в номинации «От Калининграда до Камчатки». Помимо прочего, на площадке мероприятия разместили туристический стенд, который посетили свыше 10 тысяч человек. Здесь каждый желающий мог поучаствовать в викторинах, послушать лекции или консультации от туроператоров. Будущим гостям Хабаровского края рассказали о сап-прогулках с китами в Охотском море и о мастер-классах от представителей КМНС.