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Хабаровский край подписал соглашение в сфере туризма с двумя регионами

К дальневосточному альянсу присоединились Камчатка и Сахалин.

Источник: Хабаровский край сегодня

В рамках VI Международного туристического форума «Путешествуй!», прошедшего в Москве, Хабаровский край подписал соглашение с двумя регионами Дальнего Востока. К сотрудничеству в сфере туризма присоединились Сахалинская область и Камчатский край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это очень важное событие в масштабах всего макрорегиона. В марте было заключено соглашение между Хабаровским краем, Приморьем, ЕАО и Амурской областью. Теперь альянс объединяет шесть дальневосточных регионов, которые нацелены на создание единого туристического пространства, совместных турпродуктов и благоприятных условий для инвесторов, — рассказали в Минтуризма Хабаровского края.

На форуме регион отметил еще одно достижение. Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» занял первое место в номинации «От Калининграда до Камчатки». Помимо прочего, на площадке мероприятия разместили туристический стенд, который посетили свыше 10 тысяч человек. Здесь каждый желающий мог поучаствовать в викторинах, послушать лекции или консультации от туроператоров. Будущим гостям Хабаровского края рассказали о сап-прогулках с китами в Охотском море и о мастер-классах от представителей КМНС.

— Людям очень интересно узнавать о нанайской культуре. Восхищений и пожеланий услышали очень много. Материалы для мастер-классов кончились раньше, чем иссяк интерес посетителей, — рассказала участница хабаровской делегации, учительница нанайского языка Марина Эльтун.

Напомним, что на данный момент в Гродековском музее проходит выставка орочской художницы «Вероника Осипова. Рисунки по рыбьей коже». Свыше 40 уникальных этнических работ можно посмотреть до 5 июля.

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