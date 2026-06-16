Мэрия Нижнего судится с подрядчиком благоустройства сквера Горького

Жители Нижнего Новгорода ранее сообщали о проблемах на площади Максима Горького: разрушилась плитка, повреждены малые архитектурные формы и бордюрный камень. Благоустройство территории провели в 2021 году — в рамках подготовки к 800‑летию города. Тогда целью было создать пространство, удобное не только для прогулок, но и для массовых мероприятий.