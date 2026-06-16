Мэрия Нижнего судится с подрядчиком благоустройства сквера Горького

Администрация Нижегородского района обратилась в суд, чтобы заставить подрядчика устранить недочёты в сквере имени Горького. Об этом сообщиил в pravda‑nn.ru со ссылкой районную администрацию.
Благоустройством общественного пространства занималась фирма «Московское наследие». По условиям муниципального контракта организация обязана сохранять надлежащее состояние объекта вплоть до 31 декабря 2026 года, однако выполнять гарантийные обязательства компания отказывается.
После того как власти направили подрядчику претензии, был подан судебный иск. В нём администрация требует не только провести необходимый ремонт, но и выплатить штраф. Первое заседание по делу прошло 13 апреля 2026 года, следующее запланировано на июнь.
Жители Нижнего Новгорода ранее сообщали о проблемах на площади Максима Горького: разрушилась плитка, повреждены малые архитектурные формы и бордюрный камень. Благоустройство территории провели в 2021 году — в рамках подготовки к 800‑летию города. Тогда целью было создать пространство, удобное не только для прогулок, но и для массовых мероприятий.
Ранее суд взыскал с «Нижегородского кремля» 53,1 млн рублей в пользу подрядчика.