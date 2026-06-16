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Прокуратура Калининградской области отклонила 57% проверок бизнеса. И помогла вернуть 81 млн

В Калининградской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по.

Источник: ИА Прибыль Ru

защите прав предпринимателей. Председательствовал прокурор региона Максим Попов. Итоги — вполне конкретные цифры.

В 2026 году надзорное ведомство отклонило 57,1% предложений о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса. То есть больше половины проверок, которые инициировали различные контролирующие органы, прокуратура сочла излишними или необоснованными. И не дала им хода.

Но защита бизнеса — это не только отмена проверок. Это ещё и деньги. В 2025 году благодаря вмешательству прокуратуры погасили задолженность перед предпринимателями по уже исполненным контрактам. Общая сумма — больше 81 миллиона рублей. Государство получило товары или услуги, но вовремя не заплатило. Прокуратура помогла вернуть своё.

Для оперативного устранения административных барьеров, как сообщили в ведомстве, налажено конструктивное взаимодействие с общественными организациями и объединениями предпринимателей. На заседании приняли решения, которые должны сделать условия для бизнеса ещё лучше.