Прокуратура Калининградской области отклонила 57% проверок бизнеса. И помогла вернуть 81 млн

Но защита бизнеса — это не только отмена проверок. Это ещё и деньги. В 2025 году благодаря вмешательству прокуратуры погасили задолженность перед предпринимателями по уже исполненным контрактам. Общая сумма — больше 81 миллиона рублей. Государство получило товары или услуги, но вовремя не заплатило. Прокуратура помогла вернуть своё.