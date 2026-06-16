Полмиллиарда в чёрную: в суд передали дело обнальщиков из Калининграда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд. На скамье подсудимых — участники организованной группы, которые с 2017 по 2021 год помогали бизнесу обналичивать деньги.
Схема, которую использовали фигуранты, на первый взгляд проста. Юридические лица, которым требовались наличные, переводили безналичные средства на счета подконтрольных злоумышленникам фирм. Те, в свою очередь, возвращали предпринимателям деньги, но уже кешем — и за вычетом своего процента. Всего через «серую» схему прошло более 555 миллионов рублей.
Чистый заработок самой группы, по подсчётам следствия, составил 64 миллиона рублей. Эти деньги они получили в качестве вознаграждения за свои услуги. По сути, обычный бизнес по обналичиванию, только вне закона.
Уголовное дело направлено в суд. Один из участников группы, как сообщили в прокуратуре, пошёл на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение. Его дело уже рассматривается отдельно. Такая тактика обычно означает, что фигурант даёт показания против подельников в обмен на более мягкий приговор.
Для остальных всё только начинается. Судя по суммам, речь идёт о серьёзных сроках. Статья 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Но итоговое решение останется за судом.