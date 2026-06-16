Полмиллиарда в чёрную: в суд передали дело обнальщиков из Калининграда

Уголовное дело направлено в суд. Один из участников группы, как сообщили в прокуратуре, пошёл на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение. Его дело уже рассматривается отдельно. Такая тактика обычно означает, что фигурант даёт показания против подельников в обмен на более мягкий приговор.