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Полмиллиарда в чёрную: в суд передали дело обнальщиков из Калининграда

В Калининградской области завершили расследование громкого дела о незаконной банковской деятельности.

Источник: ИА Прибыль Ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд. На скамье подсудимых — участники организованной группы, которые с 2017 по 2021 год помогали бизнесу обналичивать деньги.

Схема, которую использовали фигуранты, на первый взгляд проста. Юридические лица, которым требовались наличные, переводили безналичные средства на счета подконтрольных злоумышленникам фирм. Те, в свою очередь, возвращали предпринимателям деньги, но уже кешем — и за вычетом своего процента. Всего через «серую» схему прошло более 555 миллионов рублей.

Чистый заработок самой группы, по подсчётам следствия, составил 64 миллиона рублей. Эти деньги они получили в качестве вознаграждения за свои услуги. По сути, обычный бизнес по обналичиванию, только вне закона.

Уголовное дело направлено в суд. Один из участников группы, как сообщили в прокуратуре, пошёл на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение. Его дело уже рассматривается отдельно. Такая тактика обычно означает, что фигурант даёт показания против подельников в обмен на более мягкий приговор.

Для остальных всё только начинается. Судя по суммам, речь идёт о серьёзных сроках. Статья 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Но итоговое решение останется за судом.

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