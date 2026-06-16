Аэропорт Нижнего Новгорода 16 июня: отменены два рейса, четыре задержаны

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт работает с ограничениями: приём и отправка рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены в связи с корректировкой параметров временных запретов на использование воздушного пространства в районе аэровокзала; меры направлены на обеспечение безопасности полётов.