Аэропорт Нижнего Новгорода 16 июня: отменены два рейса, четыре задержаны

В аэропорту имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде 16 июня отменены два вылета и задержаны четыре рейса, следует из онлайн-табло воздушной гавани.
На вылет отменены рейсы в Шереметьево авиакомпании «Россия» (09:40) и в Сочи авиакомпании Nordwind (18:30).
Задержаны рейсы: Smartavia в Санкт‑Петербург — вместо 11:20 вылет перенесли на 13:20; рейс «Россия» в Сочи отложен с 14:50 на 15:45.
На прилёте изменено время прибытия рейсов: Red Wings из Екатеринбурга прилетит в 11:00 вместо 07:50, рейс «Россия» из Сочи — в 14:10 вместо 13:55.
Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт работает с ограничениями: приём и отправка рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены в связи с корректировкой параметров временных запретов на использование воздушного пространства в районе аэровокзала; меры направлены на обеспечение безопасности полётов.