Реконструкция теплосети на ул. Солнечной стартовала в Самаре

В Самаре энергетики приступили к реконструкции тепловой сети на улице Солнечной. В работу взяли участок между улицами Ново-Вокзальной и Шверника, чья протяженность составляет более 900 метров.
«Благодаря поддержке региональных властей мы сможем повысить надежность теплоснабжения для 73 жилых домов, 6 социальных учреждений и 10 организаций в Промышленном районе», — рассказал директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.
Земляные работы на объекте близятся к завершению. Сейчас рабочие монтируют временный трубопровод, благодаря которому жители близлежащих домов не останутся без горячей воды на период перекладки.
Всего в рамках летней ремонтной кампании энергетики обновят теплотрассы на 11 участках. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.