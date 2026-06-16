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Озеро Солёное в Волгоградской области спасли от фекального загрязнения

В Волгоградской области через суд обязали коммунальщиков обеспечить нормативную очистку стоков, сбрасываемых.

В Волгоградской области через суд обязали коммунальщиков обеспечить нормативную очистку стоков, сбрасываемых в озеро Солёное в Ольховском районе.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушения при эксплуатации очистных сооружений выявлены в ходе проверки. Установлено, что МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора Ольховского муниципального района» осуществляет сброс недостаточно очищенных сточных вод в озеро. Также был зафиксирован излив стоков на прилегающую к сетям водоотведения территорию.

Надзорное ведомство обратилось в Иловлинский районный суд с иском, который был удовлетворен. МБУ устранить нарушения при эксплуатации очистных сооружений. Отмечается, что судебное решение уже исполнено.

Фото из архива V102.RU.

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