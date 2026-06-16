Озеро Солёное в Волгоградской области спасли от фекального загрязнения

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушения при эксплуатации очистных сооружений выявлены в ходе проверки. Установлено, что МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора Ольховского муниципального района» осуществляет сброс недостаточно очищенных сточных вод в озеро. Также был зафиксирован излив стоков на прилегающую к сетям водоотведения территорию.