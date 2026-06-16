Свердловские больницы проверили эксперты из Москвы

Эксперты посетили Екатеринбургский клинический перинатальный центр, Областной перинатальный центр, а также Больницу имени Бородина в Верхней Пышме. Медики оценили работу анестезиологов в родильных домах, после чего поделились выводами с вице-губернатором Свердловской области Татьяной Савиновой, которая заведует региональным здравоохранением.