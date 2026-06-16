Экс-сотрудницу «Решетнева» в Красноярске осудили за хищение 1,6 млн рублей

Железногорский городской суд приговорил бывшую начальницу управления коммуникационного менеджмента АО «Решетнев» к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.
По версии следствия, с июля 2016 по январь 2022 года фигурантка инициировала заключение подрядных договоров на размещение наружной рекламы, хотя знала, что у предприятия есть собственный рекламный щит. Договоры заключались с фирмой, созданной самой обвиняемой, через процедуры с нарушениями антимонопольного законодательства.
Всего было заключено несколько контрактов на общую сумму около 1,6 миллиона рублей. Деньги перечислялись на счёт подконтрольной компании, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.
Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд также удовлетворил гражданский иск АО «Решетнев» о взыскании с осуждённой 1,6 миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что более 1 млрд похитили мошенники у жителей Красноярского края с начала года.