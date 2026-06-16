Экс-сотрудницу «Решетнева» в Красноярске осудили за хищение 1,6 млн рублей

По версии следствия, с июля 2016 по январь 2022 года фигурантка инициировала заключение подрядных договоров на размещение наружной рекламы, хотя знала, что у предприятия есть собственный рекламный щит. Договоры заключались с фирмой, созданной самой обвиняемой, через процедуры с нарушениями антимонопольного законодательства.