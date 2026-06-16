Боец «Корень»: «Раненых вытаскивали, ели из одной чашки, патронами делились, помогали друг другу во всём»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветеран СВО с позывным «Корень» поделился своими чувствами на войне, рассказал как воодушевляют бойцов письма детей.
— Здравствуйте! Знаю, что вы одним из первых из Северно-Енисейского района пошли на службу по контракту. С чем это связано?
— Много смотрел политинформации. Видел, что мы там нуждаемся, поэтому принял решение отдать долг Родине. Два моих деда воевали, брат Чечню прошёл. Нужно было помогать России.
— Когда принимали решение, с кем-то советовались?
— Такие решения принимаешь сам. Это твоё личное дело. Каждому решать, что он в этой жизни может сделать полезного для своей Родины. Ты не теряешь работу, служишь контракт и возвращаешься на свою любимую работу. Наше государство всё делает, что бы всем было комфортно.
— Как вы пришли на службу по контракту?
— Обратился в военкомат к военкому. Он всё объяснил. Прошёл медосмотр, оказался годен. Заключил контракт и поехал на СВО.
— Как проходила подготовка?
— Приехал в часть с направлением, там сформировали роту. Одели, обули, накормили. Все условия у армии для этого есть. Потом отправили в учебный центр, где мы повторно проходили подготовку, узнавали что-то новенькое. Были стрельбы, тактические занятия по медицине. Подготовка серьёзная.
Специалисты проводят занятия, дают возможность вспомнить навыки. Особенно тем, кто служил в армии. Поэтому ничего сложного не было. Много интересного мы там узнали. После тактической подготовки нас отправляли на боевые задачи.
— Вы служили в штурмовой роте, участвовали в сложных операциях. Награждены медалью «За отвагу». Расскажите об этом.
— Работа — она везде работа. Защищали свою Родину, отдавали долг Отчизне. Принимали участие в боевых действиях. Награду получил за выполнение задач. За отвагу, скажем так. За успешные боевые задачи.
— У вас два брата, они служили?
— Да, оба служили. Один в морфлоте три года, второй танкист был в Чечне.
— Вы с ними советовались, прежде, чем принять решение?
— С братьями не советовался, но когда принял решение, конечно, сказал им, что уезжаю. В ответ услышал только тёплые слова поддержки. У нас много патриотов, которые в любой момент пойдут защищать Родину.
— Кто вас воспитал патриотом?
— Родители так меня воспитали. Моя мама педагог, всю жизнь отработала в детском саду, была заведующей. Поэтому с детства всё прививалось. Отец на заводе проработал всю жизнь. Мы росли в такое время, и сейчас происходит то же. Мы ходим в школы, выступаем на праздниках. Дети молодцы! Они письма пишут, им интересно. В Северо-Енисейске музей СВО открыли — специальный зал. Там много интересного. Люди ходят, смотрят и спрашивают.
— О чём спрашивают ребятишки?
— Ребятишки задорные. Говорят: «Покажи медаль, пистолет!» Когда в форму одет, им нравится. Они хотят сфотографироваться, примерить военную одежду.
— Отношение к армии меняется у людей?
— Да, конечно.
— И также меняется отношение к службе по контракту?
— На службу по контракту идёшь осознанно. Понимаешь, что нужно отдать долг Родине. Сам себя подготавливаешь и идёшь. Нет ничего страшного, одни плюсы. Деньги платят хорошие, льготы на проезд и жильё. Много разных привилегий. Отрицательного ничего нет, только положительные моменты.
— Ваш позывной «Корень». Почему назвали именно так?
— «Корень» у меня ещё с армии. Во время срочной службы появился этот позывной. Наверное, за характер — я упёртый. Не вырвешь с корнями. Характер сибирский. С тех пор пошёл позывной.
— Чем вы занимаетесь сейчас?
— Я вернулся на свою любимую работу, работаю на золотодобывающей фабрике. Вернулся на свою должность, на которой был. Меня ждали и с удовольствием приняли.
— Если говорить о вражеских силах, вы там видели натовскую технику, может быть, НАТОвцев?
— НАТО их хорошо одевает, мы этому удивились. Противники были одеты не в простую форму, а в НАТОвскую. Когда находишься на передовой, разбираешься — одеты они хорошо. Спецтехника у них есть. Более-менее обучены. Видно, что занимаются ими профессионалы.
— Вас поддерживает боевое братство и это для вас очень важно. Можете рассказать об этом?
— На СВО люди, которые за ленточкой — все братья. Они всё это видят. Там народ сплачивается. Не важно, какой ты национальности. Там все русские, все братья. Больше помогаем морально. Отправляем посылки со всем необходимым. Моральная поддержка очень важна. Знать, что тебя любят, помнят и ждут. Всегда рядом с тобой твои люди, которые помогут.
— Всегда с вами флаг боевого братства!
— Хочу вам показать флаг боевого братства (разворачивает).
— Может, несколько слов для ребят?
— Мы как помогали, так и будет помогать! Никто не забыт, ничто не забыто! Ура! Ура! Ура!
— В продолжение темы: насколько важно чувствовать там братскую поддержку товарищей?
— Как я сказал, друг познаётся в беде. Все друг друга выручают во всём. Если у тебя чего-то нет, обязательно с тобой поделятся. Мы там спим, прижимаясь друг к другу телом, что бы согреться. Это нормально, потому что идут боевые действия. Там никто никого никогда не бросит, как бы тяжело не было. Раненых вытаскивали, ели из одной чашки, патронами делились, помогали друг другу во всём. Ещё дети и их письма очень важны. Когда мы уходили на задачи, всегда брали с собой 3−4 письма. Хранили их под бронежилетом. Когда есть свободная минутка, связи нет, тогда письма читаешь. Вспоминаешь, как сам в детстве писал письма. Тебе сейчас пишут дети! Это очень приятно! Пишут: «Здравствуй дорогой солдат! На носу Новый год…». Было письмо от девочки Машеньки из Красноярска, просила, что бы с Новым годом её поздравил не Дед Мороз, а солдат! Мы для неё записали видеообращение с поздравлением. Ей было очень приятно.
— Потрясающе!
— Вы были одним из первых, кто пошёл по контракту из Северо-Енисейского района. Но уже много ребят поддержали вас?
— Да, люди идут. Они видят, что происходит. Враг там настроен очень агрессивно!
— И мы настроены серьёзно.
— Мы ни с кем там разговаривать не будем. Пусть знают, что русские своих не бросают никогда. Мы победим врага не задумываясь!
— Обязательно! Спасибо, что пришли на интервью. Вы пример мужества и патриотизма.
Беседовал Владислав Власов, программа «Всё для Победы!» ТК «Енисей».
16+