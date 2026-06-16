Боец «Корень»: «Раненых вытаскивали, ели из одной чашки, патронами делились, помогали друг другу во всём»

— Как я сказал, друг познаётся в беде. Все друг друга выручают во всём. Если у тебя чего-то нет, обязательно с тобой поделятся. Мы там спим, прижимаясь друг к другу телом, что бы согреться. Это нормально, потому что идут боевые действия. Там никто никого никогда не бросит, как бы тяжело не было. Раненых вытаскивали, ели из одной чашки, патронами делились, помогали друг другу во всём. Ещё дети и их письма очень важны. Когда мы уходили на задачи, всегда брали с собой 3−4 письма. Хранили их под бронежилетом. Когда есть свободная минутка, связи нет, тогда письма читаешь. Вспоминаешь, как сам в детстве писал письма. Тебе сейчас пишут дети! Это очень приятно! Пишут: «Здравствуй дорогой солдат! На носу Новый год…». Было письмо от девочки Машеньки из Красноярска, просила, что бы с Новым годом её поздравил не Дед Мороз, а солдат! Мы для неё записали видеообращение с поздравлением. Ей было очень приятно.