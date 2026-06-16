В Красноярске объяснили нападения чаек на сусликов

В Красноярске на острове Татышев чайки стали охотиться на сусликов. Зрелище, как говорят сами очевидцы, неприятное, особенно для детей.
Однако в администрации парка журналистам «Горновостей» пояснили, что происходящее — естественный процесс.
— Иногда представители хищных млекопитающих или птиц могут атаковать грызунов. Более того, суслики могут конфликтовать и между собой, особенно если одна из особей более молодая, — говорят в Татышев-парке.
Администрация общественного пространства не собирается вмешиваться в такие процессы. По словам экспертов, численность сусликов остается стабильной.
Кстати, за последние семь дней на острове Татышев суслики покусали 12 человек, пятеро из них — дети. К счастью, неблагоприятных последствий для здоровья пострадавших удалось избежать.
При этом красноярцам напоминают: эти милые на вид зверьки на самом деле являются переносчиками множества серьезных заболеваний.