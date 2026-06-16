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В Красноярске объяснили нападения чаек на сусликов

Посетители острова Татышев заметили чаек, охотящихся на сусликов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на острове Татышев чайки стали охотиться на сусликов. Зрелище, как говорят сами очевидцы, неприятное, особенно для детей.

Однако в администрации парка журналистам «Горновостей» пояснили, что происходящее — естественный процесс.

— Иногда представители хищных млекопитающих или птиц могут атаковать грызунов. Более того, суслики могут конфликтовать и между собой, особенно если одна из особей более молодая, — говорят в Татышев-парке.

Администрация общественного пространства не собирается вмешиваться в такие процессы. По словам экспертов, численность сусликов остается стабильной.

Кстати, за последние семь дней на острове Татышев суслики покусали 12 человек, пятеро из них — дети. К счастью, неблагоприятных последствий для здоровья пострадавших удалось избежать.

При этом красноярцам напоминают: эти милые на вид зверьки на самом деле являются переносчиками множества серьезных заболеваний.