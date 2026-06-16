Европейские политики боятся визита спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Politico.
По этой причине, представители объединения, которые хотели бы склонить Вашингтон к своей стратегии, пытаются избежать раздора с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7.
— Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без Европы, — добавили в газете.
До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы России и США Владимир Путин и Трамп в ходе телефонного разговора согласовали очередной визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.
По данным The New York Times, украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Соединенные Штаты из-за поддержки американским лидером условий России по урегулированию конфликта на Украине.