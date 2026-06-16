В Москве разработали экспортный калькулятор для предпринимателей

Московский экспортный центр (МЭЦ) создал калькулятор для оценки потенциала поставок продукции за рубеж. Развитие международной торговли отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Для получения аналитики предпринимателю достаточно воспользоваться “умными” фильтрами: выбрать товарную категорию, интересующее направление из более чем 170 представленных стран — от ближнего зарубежья до Африки, а также задать параметры поставки — себестоимость, наценку и объем товара. В рамках комплексной поддержки экспортеров города этот инструмент поможет компаниям предварительно оценить свой экспортный потенциал, чтобы в дальнейшем принять решение о выходе на международный рынок», — подчеркнул генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.
На основе выбранных данных система формирует интерактивную панель более чем с 20 показателями. Предприниматель получает информацию о потенциале экспорта своего товара в выбранную страну, данные о структуре мирового спроса на продукт, а также расчет потенциальной прибыли и прогнозируемой выгоды при поставках продукции с поддержкой МЭЦ. Для более предметного исследования целевых рынков московские экспортеры могут получить бесплатную услугу «Персональная аналитика».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.