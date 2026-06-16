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В Москве разработали экспортный калькулятор для предпринимателей

Он позволяет оценить потенциал поставок продукции за рубеж.

Московский экспортный центр (МЭЦ) создал калькулятор для оценки потенциала поставок продукции за рубеж. Развитие международной торговли отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

«Для получения аналитики предпринимателю достаточно воспользоваться “умными” фильтрами: выбрать товарную категорию, интересующее направление из более чем 170 представленных стран — от ближнего зарубежья до Африки, а также задать параметры поставки — себестоимость, наценку и объем товара. В рамках комплексной поддержки экспортеров города этот инструмент поможет компаниям предварительно оценить свой экспортный потенциал, чтобы в дальнейшем принять решение о выходе на международный рынок», — подчеркнул генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.

На основе выбранных данных система формирует интерактивную панель более чем с 20 показателями. Предприниматель получает информацию о потенциале экспорта своего товара в выбранную страну, данные о структуре мирового спроса на продукт, а также расчет потенциальной прибыли и прогнозируемой выгоды при поставках продукции с поддержкой МЭЦ. Для более предметного исследования целевых рынков московские экспортеры могут получить бесплатную услугу «Персональная аналитика».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.