В Москве разработали экспортный калькулятор для предпринимателей

На основе выбранных данных система формирует интерактивную панель более чем с 20 показателями. Предприниматель получает информацию о потенциале экспорта своего товара в выбранную страну, данные о структуре мирового спроса на продукт, а также расчет потенциальной прибыли и прогнозируемой выгоды при поставках продукции с поддержкой МЭЦ. Для более предметного исследования целевых рынков московские экспортеры могут получить бесплатную услугу «Персональная аналитика».