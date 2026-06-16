В Волгограде котельную БСМП дооборудуют новыми котлами

Отметим, ранее три года назад на этой же котельной установлены два водогрейных котла, в прошлом году — еще один. После завершения текущих работ перевооружение котельной будет полностью завершено, что позволит улучшить качество обеспечения коммунальным ресурсом семь лечебных корпусов на территории больничного городка на 7 ветрах. По информации коммунальщиков, в 2026 году в рамках подготовки инфраструктуры к зиме происходит обновление оборудования 12 котельных.