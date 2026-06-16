В подмосковной деревне Вешки собрали около кубометра стеклянных отходов

Такие мероприятия помогают не только поддерживать чистоту природных территорий, но и формируют ответственное отношение к обращению с отходами. Акция способствует сохранению окружающей среды, делает общественные пространства более комфортными и безопасными для жителей, а также привлекает внимание к вопросам раздельного сбора мусора и повторного использования материалов.