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В подмосковной деревне Вешки собрали около кубометра стеклянных отходов

Они получат вторую жизнь после переработки.

Источник: Национальные проекты России

Примерно кубометр стеклянных отходов собрали в деревне Вешки Московской области в ходе акции «Чистое лето». Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Во время акции участники очистили лесной массив от мусора. Собранное стекло может получить вторую жизнь после переработки. Из него производят новые бутылки, банки и различные строительные материалы. Это позволяет сократить потребление природных ресурсов и уменьшить объем отходов, которые направляют на полигоны.

Такие мероприятия помогают не только поддерживать чистоту природных территорий, но и формируют ответственное отношение к обращению с отходами. Акция способствует сохранению окружающей среды, делает общественные пространства более комфортными и безопасными для жителей, а также привлекает внимание к вопросам раздельного сбора мусора и повторного использования материалов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.