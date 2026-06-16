Врачи удалили 8-килограммовую опухоль женщине в Челябинске после родов

В Челябинске врачи удалили 35-летней женщине восьмикилограммовую злокачественную опухоль, которая занимала значительную часть брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Новообразование обнаружили случайно. После недавних родов пациентку смущало, что живот не уменьшается в размерах, хотя жалоб на боль или другие симптомы у нее не было. Проведенные УЗИ и компьютерная томография показали наличие крупной опухоли.
В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины женщине провели комбинированную операцию: врачи удалили опухоль размером около 40 сантиметров, а также правую почку и часть диафрагмы.
Заместитель главного врача центра Иван Гавришкин отметил, что большинство опухолей, в том числе злокачественных, на ранних стадиях не вызывают боли, поэтому новообразования в брюшной полости нередко обнаруживают уже после того, как они достигают больших размеров.
По данным Минздрава, гистологическое исследование показало, что у пациентки была липосаркома — злокачественная опухоль жировой ткани. Новообразование представляло собой единый узел с выраженной капсулой, благодаря чему его удалось удалить полностью.
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