Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен результат матча сборных Ирана и Нидерландов на ЧМ-2026

В первом матче группового этапа мирового футбольного первенства иранская сборная разошлась миром с командой из Новой Зеландии.

В первом матче группового этапа мирового футбольного первенства иранская сборная разошлась миром с командой из Новой Зеландии. Об этом информирует журналист издания «Ленты.ру».

Игра состоялась на американском стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась с равным счетом 2:2. У новозеландцев два гола забил игрок средней линии Элайджа Джаст. У иранцев отличились защитник Рамин Резаян и полузащитник Мохаммад Мохеби.

В итоге все четыре участника в группе G заработали по одному баллу. Остальные две команды этого квартета — Египет и Бельгия — ранее также не выявили победителя, сыграв 1:1.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Российская сборная не участвует в турнире по причине ограничений, введенных Международной федерацией футбола (ФИФА).

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше