Стал известен результат матча сборных Ирана и Нидерландов на ЧМ-2026

В первом матче группового этапа мирового футбольного первенства иранская сборная разошлась миром с командой из Новой Зеландии. Об этом информирует журналист издания «Ленты.ру».
Игра состоялась на американском стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась с равным счетом 2:2. У новозеландцев два гола забил игрок средней линии Элайджа Джаст. У иранцев отличились защитник Рамин Резаян и полузащитник Мохаммад Мохеби.
В итоге все четыре участника в группе G заработали по одному баллу. Остальные две команды этого квартета — Египет и Бельгия — ранее также не выявили победителя, сыграв 1:1.
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