В воронежском лагере «Зеленый огонек» пройдут пожарно-тактические учения

В среду, 17 июня, в детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек» пройдут учения по обеспечению безопасности отдыхающих. В период с 12:00 до 15:00 на территории учреждения в микрорайоне Сомово пройдут пожарно-тактические тренировки, инструктажи для руководства лагеря и практические занятия по спасению на воде. Об этом в региональном ГУ МЧС сообщили 16 июня.