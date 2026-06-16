Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском лагере «Зеленый огонек» пройдут пожарно-тактические учения

17 июня с 12:00 до 15:00 сотрудники МЧС будут отрабатывать действия в случае возникновения ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 июня, в детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек» пройдут учения по обеспечению безопасности отдыхающих. В период с 12:00 до 15:00 на территории учреждения в микрорайоне Сомово пройдут пожарно-тактические тренировки, инструктажи для руководства лагеря и практические занятия по спасению на воде. Об этом в региональном ГУ МЧС сообщили 16 июня.

Спасатели и персонал лагеря будут отрабатывать алгоритмы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Помимо отработки противопожарных мер, особое внимание будет уделено подготовке к обеспечению безопасности детей на воде.

Жителей района просят сохранять спокойствие при виде спецтехники и большого количества спасателей в районе улицы Дубовой.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше