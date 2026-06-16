Дополнительные электрички введены в Семенов 20 июня для фестиваля «Золотая Хохлома»

Из Нижнего Новгорода в Семёнов отправится электричка № 6558 в 21:40, прибытие запланировано на 22:46. Возвращаться гости смогут электропоездом № 6565 — отправление из Семёнова в 23:10, прибытие в Нижний Новгород в 00:16 следующего дня. В пути поезда сделают остановки на станциях Толоконцево, Киселиха, Каликино, Линда, Тарасиха и других.