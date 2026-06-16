Дополнительные электрички введены в Семенов 20 июня для фестиваля «Золотая Хохлома»

20 июня 2026 года в городе Семёнов Нижегородской области состоится XXII Международный фестиваль «Золотая Хохлома». Как сообщили в пресс-службе ГЖД, чтобы гости мероприятия могли комфортно добраться до места проведения, Горьковская железная дорога ввела дополнительные пригородные электропоезда.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов отправится электричка № 6558 в 21:40, прибытие запланировано на 22:46. Возвращаться гости смогут электропоездом № 6565 — отправление из Семёнова в 23:10, прибытие в Нижний Новгород в 00:16 следующего дня. В пути поезда сделают остановки на станциях Толоконцево, Киселиха, Каликино, Линда, Тарасиха и других.
Обычное расписание пригородных поездов между Нижним Новгородом и Семёновом сохраняет интервал 1 час. Первая электричка из Нижнего Новгорода уходит в 06:09, последняя — в 22:39. Из Семёнова первая отправляется в 04:39, последняя — в 21:27.
Особое событие для фестиваля — специальная ретроэлектричка ЭР9Е № 618 «Красная птица», которая 20 июня совершит рейсы на фестиваль и обратно. Билеты на ретро-рейсы продаются через туроператора.
Расписание пригородного сообщения доступно на сайте РЖД (rzd.ru), на сайте АО «ВВППК» (vvppk.ru), по телефону 8 (800) 775−00−00, в справочных службах вокзалов и пригородных билетных кассах.