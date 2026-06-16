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Экс-депутат ЗСНО не смог отменить приговор за хищение средств у партнера

Защита Дмитрия Колыванова представила благодарственные письма, данные о частичном погашении ущерба (родственники перечислили 150 тыс. и 100 тыс. руб.) и намерение передать потерпевшему квартиру, но суд отклонил эти доводы.

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляции Дмитрия Колыванова (экс‑депутата и бывшего гендиректора АО ПОМЗ) и исполнительного директора общества Инны Рыжовой. Ранее Павловский городской суд приговорил их к 4,5 и 3 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

По материалам дела, в 2021—2022 годах Колыванов перевёл 6,97 млн рублей с расчётного счёта ПОМЗ в подконтрольное ООО «Производственная фирма “Агротехмаш”» по фиктивным договорам займа, после чего фирму ликвидировали. Следствие считает, что на эти деньги купили квартиру в Павлово и автомобиль, часть средств потратили на ремонт дачи Колыванова.

В апелляции Колыванов настаивал, что речь идёт о растрате, а не о мошенничестве, и просил отменить приговор. Он признал вину и оформил явку с повинной. Рыжова добивалась условного срока, ссылаясь на минимальную роль в преступлении и тяжёлую ситуацию в семье.

Защита представила благодарственные письма, данные о частичном погашении ущерба (родственники перечислили 150 тыс. и 100 тыс. руб.) и намерение передать потерпевшему квартиру, но суд отклонил эти доводы.

Прокуратура и представитель потерпевшего выступили против смягчения приговора. Судебная коллегия оставила решение без изменений.

Ранее осуждённый депутат Колыванов заявил о сложении полномочий.