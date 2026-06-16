Экс-депутат ЗСНО не смог отменить приговор за хищение средств у партнера

В апелляции Колыванов настаивал, что речь идёт о растрате, а не о мошенничестве, и просил отменить приговор. Он признал вину и оформил явку с повинной. Рыжова добивалась условного срока, ссылаясь на минимальную роль в преступлении и тяжёлую ситуацию в семье.