Экс-депутат ЗСНО не смог отменить приговор за хищение средств у партнера

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляции Дмитрия Колыванова (экс‑депутата и бывшего гендиректора АО ПОМЗ) и исполнительного директора общества Инны Рыжовой. Ранее Павловский городской суд приговорил их к 4,5 и 3 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
По материалам дела, в 2021—2022 годах Колыванов перевёл 6,97 млн рублей с расчётного счёта ПОМЗ в подконтрольное ООО «Производственная фирма “Агротехмаш”» по фиктивным договорам займа, после чего фирму ликвидировали. Следствие считает, что на эти деньги купили квартиру в Павлово и автомобиль, часть средств потратили на ремонт дачи Колыванова.
В апелляции Колыванов настаивал, что речь идёт о растрате, а не о мошенничестве, и просил отменить приговор. Он признал вину и оформил явку с повинной. Рыжова добивалась условного срока, ссылаясь на минимальную роль в преступлении и тяжёлую ситуацию в семье.
Защита представила благодарственные письма, данные о частичном погашении ущерба (родственники перечислили 150 тыс. и 100 тыс. руб.) и намерение передать потерпевшему квартиру, но суд отклонил эти доводы.
Прокуратура и представитель потерпевшего выступили против смягчения приговора. Судебная коллегия оставила решение без изменений.
Ранее осуждённый депутат Колыванов заявил о сложении полномочий.