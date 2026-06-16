В Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА по городу

Утром 16 июня в Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА. Информацию опубликовала глава города Светлана Камбулова.
Предупреждение действовало несколько часов.
— Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — 112, — напомнила Светлана Камбулова.
Беспилотную опасность на данный момент также сняли в целом по региону.
Добавим, прошедшей ночью 35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
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