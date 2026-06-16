Курьеров предложили обязать покупать страховой полис

По словам Нилова, такая практика уже давно работает в отношении владельцев автомобилей и мотоциклов, и её распространение на электросамокаты и электровелосипеды стало бы логичным шагом. Он отметил, что тогда «порядка было бы больше» — это касается и дисциплины самих курьеров, и защиты прав других участников дорожного движения.