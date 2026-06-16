Курьеров предложили обязать покупать страховой полис

Глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить обязательное страхование гражданской ответственности на курьеров, использующих электротранспорт, для управления которым не нужны водительские права.
В интервью ТАСС парламентарий заявил, что подобная мера позволила бы упорядочить ситуацию на дорогах и упростить механизм компенсаций пострадавшим в авариях.
Речь идёт о средствах индивидуальной мобильности — электровелосипедах и электросамокатах определённой мощности, которые сейчас не требуют регистрации и оформления страхового полиса. По мнению депутата, в первую очередь нововведение должно затронуть именно работников служб доставки, ведь именно они ежедневно перемещаются по городским улицам в плотном потоке и чаще других становятся участниками ДТП.
Нилов подчеркнул, что отсутствие страховки создаёт серьёзные сложности для пострадавших пешеходов или владельцев автомобилей. Если авария происходит по вине доставщика, получить возмещение ущерба можно только через суд, а это долгая и затратная процедура. При этом реальные шансы на взыскание средств нередко оказываются призрачными.
Депутат пояснил, что доходы большинства курьеров невелики, и даже при положительном решении суда выплата может растянуться на многие годы. Кроме того, существует риск, что виновник просто покинет регион или страну, и тогда потерпевший останется ни с чем. Введение страхового полиса, аналогичного по своему принципу ОСАГО, позволило бы автоматически покрывать убытки за счёт страховой компании.
По словам Нилова, такая практика уже давно работает в отношении владельцев автомобилей и мотоциклов, и её распространение на электросамокаты и электровелосипеды стало бы логичным шагом. Он отметил, что тогда «порядка было бы больше» — это касается и дисциплины самих курьеров, и защиты прав других участников дорожного движения.
В настоящее время законодательство не обязывает пользователей СИМ оформлять страховку, однако вопрос их участия в дорожном движении всё чаще обсуждается на разных уровнях. Инициатива Нилова пока не оформлена в виде законопроекта, но может получить дальнейшее развитие, если найдет поддержку в профильных ведомствах и у профессионального сообщества.
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