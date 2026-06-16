Студенческие отряды Хабаровского края начали 67 й трудовой семестр

Старт трудового семестра по всей стране был дан 12 июня, в День России. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что за более чем полвека через студенческие отряды прошли свыше 20 млн человек, а ключевые ценности движения — уважение к труду, товарищество и взаимовыручка — сохраняются до сих пор.