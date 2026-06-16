Бесплатные симфонические концерты под открытым небом пройдут в Хабаровске

Дальневосточный симфонический оркестр подготовил для жителей и гостей краевой столицы бесплатные симфонические концерты (0+) под открытым небом. Выступления пройдут 20, 21, 27 и 28 июня с 19 до 20 часов на сцене «Ракушка» в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. В программе — сочинения, составляющие золотой фонд мировой классики, а также популярные мелодии из кинофильмов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Слушателей ждут изящные полонезы, зажигательные венгерские танцы, фрагменты из балетов Чайковского, яркие оркестровые номера Хачатуряна, узнаваемые увертюры советских композиторов и даже тема из киносаги о Гарри Поттере. Каждый из четырех вечеров станет самостоятельным музыкальным путешествием», — говорится в сообщении.
История летних парковых концертов в Хабаровске насчитывает более полувека. В 1963—1967 годах оркестр возглавлял дирижер высочайшего класса Юрий Николаевский. Именно он заложил принципы оркестрового исполнительства и ансамблевой игры, присущие этому коллективу, а также традицию открытых выступлений в городском парке. Сегодня Дальневосточный академический симфонический оркестр бережно продолжает эту традицию.
«Продолжая традиции, заложенные Юрием Николаевским, мы стараемся сделать классику доступной и понятной каждому. Летний парк — лучшее место для этого. В программах четырех вечеров мы объединили признанные шедевры и яркие, узнаваемые мелодии. Уверены, такие вечера под открытым небом запомнятся надолго и подарят много светлых эмоций», — отметил генеральный директор Хабаровской филармонии Игорь Мосин.
Вход на концерты свободный. Однако организаторы просят учитывать, что выступления проходят на открытой площадке, поэтому их проведение напрямую зависит от погодных условий. В случае дождя и неблагоприятной погоды концерты будут перенесены.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровск впервые присоединился к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия» — масштабному проекту, который в этом году объединил 15 регионов страны и открыл VI Международный фестиваль «Кантата». Для краевой столице участие в проекте стало особенным событием. Именно здесь, на одной из самых узнаваемых городских площадей, музыка русских композиторов прозвучала для всех желающих совершенно бесплатно. Благодаря часовым поясам именно Дальний Восток одним из первых дал старт музыкальной эстафете, которая в течение дня прошла через всю страну — от Хабаровска до Калининграда.