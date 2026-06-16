Бесплатные симфонические концерты под открытым небом пройдут в Хабаровске

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровск впервые присоединился к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия» — масштабному проекту, который в этом году объединил 15 регионов страны и открыл VI Международный фестиваль «Кантата». Для краевой столице участие в проекте стало особенным событием. Именно здесь, на одной из самых узнаваемых городских площадей, музыка русских композиторов прозвучала для всех желающих совершенно бесплатно. Благодаря часовым поясам именно Дальний Восток одним из первых дал старт музыкальной эстафете, которая в течение дня прошла через всю страну — от Хабаровска до Калининграда.