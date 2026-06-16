Беременная во Владивостоке едва не умерла от болезни, разносимой крысами

Во Владивостоке врачи спасли 23-летнюю женщину на 28-й неделе беременности, у которой выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Пациентку сначала госпитализировали в роддом № 3, а затем перевели в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, где ей понадобилась специализированная помощь.