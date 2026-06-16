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Беременная во Владивостоке едва не умерла от болезни, разносимой крысами

Пациентку госпитализировали сначала в роддом № 3, а затем перевели в краевую больницу.

Источник: Freepik

Во Владивостоке врачи спасли 23-летнюю женщину на 28-й неделе беременности, у которой выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Пациентку сначала госпитализировали в роддом № 3, а затем перевели в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, где ей понадобилась специализированная помощь.

По данным Минздрава Приморья, женщина неделю находилась под круглосуточным наблюдением. За это время ей провели пять процедур заместительной почечной терапии и одновременно следили за состоянием плода.

Состояние пациентки удалось стабилизировать, функции почек восстановились, а беременность сохранили. После лечения женщину выписали домой, её состояние и состояние ребёнка опасений не вызывают.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — опасная вирусная инфекция, которую переносят грызуны. От человека к человеку она не передаётся.