Беременная во Владивостоке едва не умерла от болезни, разносимой крысами

Во Владивостоке врачи спасли 23-летнюю женщину на 28-й неделе беременности, у которой выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Пациентку сначала госпитализировали в роддом № 3, а затем перевели в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, где ей понадобилась специализированная помощь.
По данным Минздрава Приморья, женщина неделю находилась под круглосуточным наблюдением. За это время ей провели пять процедур заместительной почечной терапии и одновременно следили за состоянием плода.
Состояние пациентки удалось стабилизировать, функции почек восстановились, а беременность сохранили. После лечения женщину выписали домой, её состояние и состояние ребёнка опасений не вызывают.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — опасная вирусная инфекция, которую переносят грызуны. От человека к человеку она не передаётся.