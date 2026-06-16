Пашийский завод увеличит выпуск продукции благодаря нацпроекту

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что все мероприятия проекта «Производительность труда» направлены на укрепление экономического состояния предприятий, что, в свою очередь, влияет на стабильность региона. Важную роль играет и повышение профессионализма работников. «Даже если предприятие уверено, что работа выстроена эффективно, поверьте, есть тонкие места. Особенно это касается компаний, где много оснастки, технических процессов, где есть простои в производстве. Каждый раз, когда с рабочим выездом посещаю предприятие, то сразу по организации даже рабочего места сотрудника вижу — участвует оно в проекте или нет», — подчеркивал Дмитрий Махонин.