Тёплый южный ветер и кратковременный дождь прогнозируют в Хабаровском крае

Температура, установившаяся сегодня, 16 июня, на территории Хабаровского края завтра уже не будет достигать 30-градусных значений. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жители региона увидят на столбике термометра чуть меньшие показатели, а вместе с тем окажутся под кратковременным дождем.
В Хабаровске, по данным Дальневосточного УГМС, предстоящая ночь пройдет без существенных осадков при температуре +13..+15 °C. Днем воздух прогреется до +24..+26 °C, а в отдельные часы ожидается кратковременный дождь. Будет дуть южный ветер до 5−10 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре 17 июня осадки не прогнозируются. В ночные часы столбик термометра покажет +15..+17 °C, а днем будет около +27..+29 °C. Ветер южный, 6−11 м/c.
В южных районах края и ночью, и днем вероятен кратковременный дождь. Температура прогнозируется в пределах +15..+17 °C и +23..26 °C соответственно. Ветер южный, умеренный.
На севере региона дождей не ожидается и будет вполне тепло — воздух в обеденные часы прогреется до +11..+21 °C. Ночные показатели обещают быть не ниже +5..+12 °C. Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос и достигает теперь 147 см. Река у краевой столицы прогрелась до 19 . Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 126 см, а у Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии края снизился на сутки на 6 см и теперь колеблется у отметки 121 см.