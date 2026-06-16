Тёплый южный ветер и кратковременный дождь прогнозируют в Хабаровском крае

Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос и достигает теперь 147 см. Река у краевой столицы прогрелась до 19 . Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 126 см, а у Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии края снизился на сутки на 6 см и теперь колеблется у отметки 121 см.