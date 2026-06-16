В Хабаровском крае сотрудница ПВЗ накопила товаров на 500 тысяч

В Амурске сотрудники полиции задержали работницу пункта выдачи заказов, подозреваемую в присвоении товаров почти на 500 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
О недостаче сообщил специалист службы безопасности торговой площадки. После проверки сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению товаров может быть причастна 37-летняя сотрудница пункта выдачи.
По версии следствия, женщина использовала знание внутренних регламентов работы. Она оформляла возврат товаров, от которых отказались покупатели, однако фактически не отправляла их обратно на склад. Вместо этого заказы оставались у неё.
Во время обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили часть похищенного имущества. Были изъяты робот-пылесос, умная колонка, часы, а также бытовая техника — стиральная машина, кондиционер и телевизор. Часть имущества изъята в счёт возмещения причинённого ущерба.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
На время расследования в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.