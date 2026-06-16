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В Ярославле установят памятник основателю маршрута «Золотое кольцо»

Пятиметровый бронзовый монумент весом около 4 тонн появится на улице Революционной.

Памятник основателю туристического маршрута «Золотое кольцо России» Юрию Бычкову установят в Ярославле в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сын Юрия Александровича — скульптор Сергей Бычков — представил композицию на форуме «Путешествуй!» в Москве. Он также является автором памятника. По его словам, проект находится на завершающей стадии. Пятиметровый бронзовый монумент весом около 4 тонн установят на улице Революционной.

«Процесс создания монумента технологически сложен: фигуру распилили на фрагменты для удобства отливки в бронзе. Ожидается, что уже к концу текущей недели из литейного цеха начнут выходить первые детали — портретные части фигуры и сегменты колонны. Полностью скульптурная композиция будет готова к 2 июля. Это довольно серьезное сооружение как по весу, так и по высоте, поэтому сейчас все наше внимание сосредоточено на качестве исполнения», — подчеркнул Сергей Бычков.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.