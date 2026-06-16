В Ярославле установят памятник основателю маршрута «Золотое кольцо»

«Процесс создания монумента технологически сложен: фигуру распилили на фрагменты для удобства отливки в бронзе. Ожидается, что уже к концу текущей недели из литейного цеха начнут выходить первые детали — портретные части фигуры и сегменты колонны. Полностью скульптурная композиция будет готова к 2 июля. Это довольно серьезное сооружение как по весу, так и по высоте, поэтому сейчас все наше внимание сосредоточено на качестве исполнения», — подчеркнул Сергей Бычков.