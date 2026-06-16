Почти половина жителей Дона никогда не страховала имущество

Согласно исследованию, 44,4% опрошенных жителей региона заявили, что никогда не пользовались услугами страхования имущества. Это один из самых высоких показателей среди страховых продуктов, представленных в исследовании. Еще реже респонденты обращались к страхованию жизни: 46,9% участников опроса сообщили, что никогда не оформляли такие полисы.