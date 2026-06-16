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В акватории реки Дон находятся порядка 20 затонувших судов

В Таганрогском заливе и в акватории порта Азов находятся 20 затонувших судов, в частности, теплоход «Чичерин». Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

В Таганрогском заливе и в акватории порта Азов находятся 20 затонувших судов, в частности, теплоход «Чичерин». Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

По оценкам минтранса, объекты не помешают восстановлению водного сообщения с Мариуполем. При этом предложения по подъему судов были направлены в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка» и «Экологическое благополучие» еще в 2023 году.

«Указанные объекты не создают угрозу безопасности мореплавания, в том числе не являются препятствием в организации регулярных перевозок пассажиров водным транспортом», — отмечается в сообщении.