Как изменился Волгоград с введением закона о русских вывесках

— Пока мы заказали вывеску, на которой написано «соу-соу кофе» и обновляем всю типографию внутри кофейни, — рассказывал управляющий кофейни в центре Волгограда Олег. — В экономическом плане нынешние времена крайне непросты. По сравнению с прошлым годом гостевой поток практически в два раза просел и у нас, и у наших коллег. Люди либо экономят деньги, либо тратят их на что-то другое. Если прежде горожане могли не сходить в ресторан, но при этом забежать по пути в кофейню, то сейчас посетителей становится меньше. В это время менять вывески не так просто, но мы хотим привести все в соответствие с законом.