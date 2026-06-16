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Пенсионерам каких специальностей не грозит безработица в Волгограде

В целом только 26% работодателей из Волгограда не готовы предоставить работу горожанам «серебряного» возраста.

Представители волгоградских компаний рассказали о своей политике в отношении пенсионеров. Выяснилось — люди старшего поколения остаются востребованными на рынке труда в некоторых сферах.

В целом только 26% работодателей из Волгограда не готовы предоставить работу горожанам «серебряного» возраста. В 36% компаний нанимают пенсионеров на отдельные позиции, а 38% рассматривают их кандидатуры наравне с другими.

Что касается действующих сотрудников, то в 24% компаний стараются удержать специалистов пенсионного возраста. Не прилагают к этому никаких усилий 48% работодателей.

Высокий уровень лояльности к соискателям-пенсионерам сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров, уточняют аналитики сервиса SuperJob. На работу готовы принять квалифицированных рабочих и инженеров, для людей старшего возраста открыты вакансии продавцов и менеджеров по продажам. Не смотрят на даты в паспорте компании, которым требуются водители и повара, уборщики и охранники, кладовщики, бухгалтеры и учителя, врачи и средний медперсонал.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что в Волгограде закрылся ещё один общепит — в центре города больше не работает бар «Люди».