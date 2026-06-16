Пенсионерам каких специальностей не грозит безработица в Волгограде

Высокий уровень лояльности к соискателям-пенсионерам сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров, уточняют аналитики сервиса SuperJob. На работу готовы принять квалифицированных рабочих и инженеров, для людей старшего возраста открыты вакансии продавцов и менеджеров по продажам. Не смотрят на даты в паспорте компании, которым требуются водители и повара, уборщики и охранники, кладовщики, бухгалтеры и учителя, врачи и средний медперсонал.