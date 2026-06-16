«Чувствуют жертву за 10 метров»: эксперты рассказали, где клещи чаще всего поджидают человека

По словам специалистов, чаще всего клещи поджидают жертву возле обочин дорог. Там их может быть больше, чем в глубине леса, поскольку рядом чаще проходят люди и животные. Также клещи встречаются в хвойных лесах, лесополосах вдоль трасс, на лугах, в скверах, оврагах и на сырых затененных участках с густой растительностью возле рек, озер и прудов.