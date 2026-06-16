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«Чувствуют жертву за 10 метров»: эксперты рассказали, где клещи чаще всего поджидают человека

Клещи способны почувствовать приближение человека или животного за 10 метров.

Клещи способны почувствовать приближение человека или животного за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

По словам специалистов, чаще всего клещи поджидают жертву возле обочин дорог. Там их может быть больше, чем в глубине леса, поскольку рядом чаще проходят люди и животные. Также клещи встречаются в хвойных лесах, лесополосах вдоль трасс, на лугах, в скверах, оврагах и на сырых затененных участках с густой растительностью возле рек, озер и прудов.

Наиболее активны клещи перед дождем и в пасмурную погоду. В солнечные дни риск выше утром и вечером. Специалисты пояснили, что клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, после чего замирают в ожидании человека или животного.

Перед прогулкой на природе рекомендуется надевать светлую закрытую одежду, на которой клеща легче заметить. В лесу лучше использовать высокие резиновые сапоги, заправлять брюки в обувь, а верхнюю одежду в штаны. Голову советуют закрывать кепкой или косынкой, убрав под них волосы. Также перед выходом на природу одежду стоит обработать специальными защитными средствами.