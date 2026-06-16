«Чувствуют жертву за 10 метров»: эксперты рассказали, где клещи чаще всего поджидают человека

Клещи способны почувствовать приближение человека или животного за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».
По словам специалистов, чаще всего клещи поджидают жертву возле обочин дорог. Там их может быть больше, чем в глубине леса, поскольку рядом чаще проходят люди и животные. Также клещи встречаются в хвойных лесах, лесополосах вдоль трасс, на лугах, в скверах, оврагах и на сырых затененных участках с густой растительностью возле рек, озер и прудов.
Наиболее активны клещи перед дождем и в пасмурную погоду. В солнечные дни риск выше утром и вечером. Специалисты пояснили, что клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, после чего замирают в ожидании человека или животного.
Перед прогулкой на природе рекомендуется надевать светлую закрытую одежду, на которой клеща легче заметить. В лесу лучше использовать высокие резиновые сапоги, заправлять брюки в обувь, а верхнюю одежду в штаны. Голову советуют закрывать кепкой или косынкой, убрав под них волосы. Также перед выходом на природу одежду стоит обработать специальными защитными средствами.