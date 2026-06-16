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Более 100 мигрантов выдворят из страны после спецоперации в Красноярском крае (видео)

В полиции подвели итоги первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», которая прошла на территории Красноярского края в период с 1 по 10 июня.

В полиции подвели итоги первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», которая прошла на территории Красноярского края в период с 1 по 10 июня.

С целью выявления каналов незаконной миграции и пресечения правонарушений иностранцами силовики проверили места их концентрации, проживания и работы.

Как рассказали в ГУ МВД, всего было выявлено 548 административных правонарушений в сфере миграции, общая сумма наложенных штрафов составила более 2,5 млн рублей.

В отношении 117 иностранцев приняты решения о выдворении и депортации за пределы России. 199 нарушителям запретили въезда на территорию страны, 93 сократили сроки временного пребывания. За незаконное привлечение к трудовой деятельности составили 102 протокола в отношении юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, возбудили 26 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки иностранных граждан на учет.

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