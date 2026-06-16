Более 100 мигрантов выдворят из страны после спецоперации в Красноярском крае (видео)

В отношении 117 иностранцев приняты решения о выдворении и депортации за пределы России. 199 нарушителям запретили въезда на территорию страны, 93 сократили сроки временного пребывания. За незаконное привлечение к трудовой деятельности составили 102 протокола в отношении юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.