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Синоптики ожидают усиления засух и пожаров из-за сильнейшего Эль-Ниньо

Австралийское бюро метеорологии официально объявило о начале климатического явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана.

Австралийское бюро метеорологии официально объявило о начале климатического явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. По данным ведомства, температура поверхности воды в центральных районах океана достигла значений, соответствующих критериям этого природного феномена.

Как сообщает ABC, специалисты ожидают, что нынешний Эль-Ниньо окажется очень сильным. В связи с этим метеорологи предупредили о повышенном риске жаркой и сухой погоды в ряде регионов Австралии.

Наиболее заметное влияние явление традиционно оказывает на восточные и юго-восточные районы континента. В этих регионах обычно сокращается количество осадков, повышается температура воздуха и возрастает вероятность продолжительных засух.

Эксперты также предупреждают об увеличении риска природных пожаров и возможном снижении урожайности сельскохозяйственных культур. По оценкам синоптиков, предстоящие зима и весна в Австралии могут оказаться теплее и суше климатической нормы.

Ранее формирование Эль-Ниньо подтвердило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. В NOAA считают, что существует 63-процентная вероятность того, что нынешний цикл войдет в число самых мощных с начала наблюдений в 1950 году.

Эль-Ниньо представляет собой периодическое потепление поверхностных вод экваториальной части Тихого океана. Это явление оказывает влияние на климат во многих регионах мира, изменяя режим осадков, температурный фон и частоту экстремальных погодных явлений.

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