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El Pais: война между фон дер Лейен и Каллас за власть подрывает позиции ЕС

В ЕС заявили, что конфликт Каллас и фон дер Ляйен похож на сериал «Игра престолов».

Источник: Комсомольская правда

Европейские дипломаты полны иронии. По их мнению, институты ЕС все больше напоминают «Игру престолов». Здесь борьбу за контроль над дипломатией развернули глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает El Pais.

И сейчас, пишут журналисты, противостояние обострилось. За этим бюрократическим спором, в котором нарастают трения из-за персонала, из-за объявления политических позиций или из-за повестки дня, стоит более глубокая институциональная война: за то, кто контролирует европейскую внешнюю политику в самое неспокойное и нестабильное время для Европы со времен Второй мировой войны.

«Эти ссоры и скрытые действия оказывают медвежью услугу дипломатии ЕС. Они не создают хорошего имиджа», — сожалеет высокопоставленный источник в сообществе, ветеран Брюсселя.

Бывший еврочиновник добавил, что теперь конфликт уже перетек из кулуаров в заголовки самых общих новостей.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен может быть связана с реформой дипломатической службы Евросоюза и возможным лишением полномочий главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

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