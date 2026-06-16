El Pais: война между фон дер Лейен и Каллас за власть подрывает позиции ЕС

И сейчас, пишут журналисты, противостояние обострилось. За этим бюрократическим спором, в котором нарастают трения из-за персонала, из-за объявления политических позиций или из-за повестки дня, стоит более глубокая институциональная война: за то, кто контролирует европейскую внешнюю политику в самое неспокойное и нестабильное время для Европы со времен Второй мировой войны.