Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрантов-нарушителей обнаружили во время рейда в кафе Нижнего Новгорода

Трое иностранцев находились на территории РФ незаконно.

Источник: Живем в Нижнем

Нелегальных мигрантов поймали в ходе рейда в Советском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В частности, правоохранители проверили торговый центр на проспекте Гагарина, где клиринговые услуги оказывает индивидуальный предприниматель. Выяснилось, что 6 иностранных работников допущены к работе без официального трудоустройства.

Также правоохранители задержали мигранта, который работал по неуказанной в его патенте профессии. На него составили административный протокол.

Нарушения миграционного законодательства были обнаружены и в нижегородском кафе на Веденяпина. Полицейские проверили 23 иностранцев, 3 из которых находились в РФ незаконно. Граждан также привлекли к административной ответственности.

По итогам рейдов назначены проверки.

Ранее мы писали, что четырех граждан южноазиатской республики выдворят из Нижегородской области.