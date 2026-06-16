Мигрантов-нарушителей обнаружили во время рейда в кафе Нижнего Новгорода

Нелегальных мигрантов поймали в ходе рейда в Советском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В частности, правоохранители проверили торговый центр на проспекте Гагарина, где клиринговые услуги оказывает индивидуальный предприниматель. Выяснилось, что 6 иностранных работников допущены к работе без официального трудоустройства.
Также правоохранители задержали мигранта, который работал по неуказанной в его патенте профессии. На него составили административный протокол.
Нарушения миграционного законодательства были обнаружены и в нижегородском кафе на Веденяпина. Полицейские проверили 23 иностранцев, 3 из которых находились в РФ незаконно. Граждан также привлекли к административной ответственности.
По итогам рейдов назначены проверки.
Ранее мы писали, что четырех граждан южноазиатской республики выдворят из Нижегородской области.