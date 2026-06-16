Восемь наград завоевала сборная Красноярского края на фестивале «Российская студенческая весна»

В Хабаровске подвели итоги фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов. В творческом состязании приняли участие более 1 500 молодых людей из 70 регионов страны. Красноярский край представили 50 студентов. В копилке сборной команды региона — Гран-при, призовые места и специальные призы. Гран-при в номинации «Стрит-арт» (направление «Арт»): Мария Данилова (Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова). II место в номинации «Видеорепортаж» (направление «Медиа»): Александра Машаченко и Алексей Скаскевич (Канский педагогический колледж им. А. Л. Андреева). III место в номинации «Фоторепортаж» (направление «Медиа»): Анастасия Вовченко (Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства). III место в номинации «Народный танец» (Танцевальное направление): коллектив «Традиция» (Красноярский техникум промышленного сервиса). Специальные призы: В направлении «Мода»: Дарья Скоробогатова с коллекцией «Сенджитсу». В театральном направлении: Георгий Величанский. В направлении «Арт»: Матвей Князев. За региональную программу «Маленький принц» (режиссёр Александр Сидоров). Всего в конкурсную программу фестиваля вошло 10 творческих направлений. На суд экспертного совета студенты представили порядка 600 работ в более чем 50 номинациях. В 2026 году Красноярск примет Национальный финал «Российской студенческой весны» для студентов вузов, отметили в агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Мероприятие пройдёт с 24 по 29 июня, объединив 3 600 участников. Фестиваль будет приурочен к Году единства народов России и Дню молодёжи.