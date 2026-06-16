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Гимн, домбра и битва мягкими «мечами»: казахстанцы устраивают необычные акции и пранки

Казахстанцы проводят на улицах социальные эксперименты и необычные акции. Например, кто-то старается гимном пробудить патриотизм в прохожих, а кто-то создает атмосферу праздника, играя на домбре.

Источник: Nur.kz

Что будет, если на улице включить гимн?

Молодые люди провели необычный эксперимент: включили гимн Казахстана в общественном месте. Реакция прохожих оказалась очень показательной — многие останавливались, прикладывали руку к сердцу и с уважением реагировали на звучащую музыку.

Парень играет на домбре и веселится.

Парень создал романтический день для пары, сидящей неподалеку на скамейке. Он сыграл на домбре, а заодно решил повеселиться — побрызгать на них из водяного пистолета.

Позитив на улицах Алматы.

На улицах Алматы молодой человек устроил необычный поединок с прохожими — мягкими «мечами». Люди не остались в стороне и с удовольствием приняли вызов, превратив обычный день в настоящее шоу.