Гимн, домбра и битва мягкими «мечами»: казахстанцы устраивают необычные акции и пранки

Что будет, если на улице включить гимн?
Молодые люди провели необычный эксперимент: включили гимн Казахстана в общественном месте. Реакция прохожих оказалась очень показательной — многие останавливались, прикладывали руку к сердцу и с уважением реагировали на звучащую музыку.
Парень играет на домбре и веселится.
Парень создал романтический день для пары, сидящей неподалеку на скамейке. Он сыграл на домбре, а заодно решил повеселиться — побрызгать на них из водяного пистолета.
Позитив на улицах Алматы.
На улицах Алматы молодой человек устроил необычный поединок с прохожими — мягкими «мечами». Люди не остались в стороне и с удовольствием приняли вызов, превратив обычный день в настоящее шоу.