Набор в отряд «БАРС-Орел» превысил план втрое и составил свыше 83 человек

13 мая губернатор Андрей Клычков объявил о формировании МЛР на базе отряда «БАРС-Орел». Тогда же глава региона пояснил, что набор не предусматривает заключения контрактов на участие в боевых действиях: личный состав будет привлекаться к взаимодействию с Министерством обороны для выполнения задач по поражению БПЛА. Резервисты пройдут военные сборы, а их техническое обеспечение возложено на оборонное ведомство и областные власти. При этом добровольцы остаются на своих гражданских рабочих местах — за ними сохраняется должность и средний заработок на весь срок действия контракта. К 1 июня отряд приступил к охране первого объекта.